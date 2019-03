Langer thuiswonen met gps in je schoenen

Een driejarige meervoudige case study in Nederland, Zweden en Canada moet inzicht geven in hoe de leefomgeving van zelfstandig wonende ouderen verbeterd kan worden.

Meer mensen met geheugenproblemen

Onze bevolking wordt steeds ouder en er zijn steeds meer mensen met geheugenproblemen en/of beginnende dementie die zelfstandig wonen. Eigenlijk weten we maar weinig over hoe zij hun fysieke en sociale leefomgeving ervaren en welke behoeftes er liggen. Het onderzoek is dan ook gericht op het beter begrijpen van het dagelijks leven van ouderen met geheugenproblemen.

Monitoren mobiliteit in het dagelijks leven

'Het is belangrijk om de mobiliteit en het welzijn van mensen met geheugenproblemen in de gaten te houden', zegt hoofdonderzoeker bij de RUG prof. dr. Louise Meijering. 'Daarmee krijgen we inzicht in de verandering van zorgbehoeften en de leefomgeving. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen over zelfstandig wonen.' Nieuwe technologie kan daarbij een rol spelen. Zo kan er bijvoorbeeld in de toekomst een geavanceerde GPS-schoenzool worden ingezet om de oudere meer vrijheid te geven.

Beleving van de oudere zelf

Erika Slachter, wijkverpleegkundige bij Zorggroep Meander, heeft inmiddels tien ouderen aangedragen voor het onderzoek. Allemaal uit de regio Ter Apel, waar ze zelf actief is. Ze is er blij mee dat dit onderzoek loopt. 'We gaan uit van de beleving en de mogelijkheden van de oudere zelf, daar gaat het mij om', licht ze toe. 'Ook merken we dat het heel waardevol is om de mantelzorgers bij het onderzoek te betrekken.' Het liefste zou ze nog een stuk of tien ouderen willen enthousiasmeren voor het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek

In het onderzoek wordt iedereen betrokken die met de leefsituatie te maken heeft: eerst ouderen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers; later ook zorgprofessionals, beleidsmakers en technologieontwikkelaars.

Het onderzoek duurt alles bij elkaar ongeveer twee weken, waarbij er twee keer contact is met de onderzoekers. De eerste keer wordt er een vragenlijst ingevuld en loopt de onderzoeker mee op de favoriete route van een oudere, tijdens een zogeheten 'wandelinterview'. De tweede keer wordt er een diepte-interview gehouden. Tussendoor wordt van de oudere gevraagd om een GPS-tracker mee te nemen en een dagboekje bij te houden.

Interesse in deelname?

Aanmelden voor het onderzoek kan via deze website van de RUG.