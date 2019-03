'Rutte was erg geïnteresseerd, prettig dat hij er was'

'Ik vond het heel prettig om mijn hart te kunnen luchten. Blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen.'

Ruim anderhalf uur

Het bezoek van de minister-president duurde anderhalf tot twee uur. 'We hebben veel verhalen kunnen vertellen van vrienden en buren. Hij probeert te begrijpen waar we in zitten. Prettig dat hij naar ons heeft willen luisteren.'

'We zijn vooral blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen. Hij gaf aan dat hij hoopt dat er snel een oplossing komt.'

Even nadenken

De familie kreeg plotseling te horen dat de minister-president kwam. 'We hoorden dat een schade-expert langs zou komen en plotseling kregen we telefoon of we het erg vonden of Mark Rutte meekwam.'

'We moesten er even over nadenken, maar hebben uiteindelijk toegestemd. We gingen er lang van uit dat het niet door zou gaan, totdat we deze week bevestiging kregen.'

Geen belofte

De minister-president heeft niets kunnen beloven, maar dat deert Ottens niet. 'We zijn blij dat hij naar ons toekwam. We hebben een onveilig gevoel, een gevoel van onmacht. Dat weet hij nu ook.'

'We weten dat hij niets heeft kunnen beloven, maar we zijn blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen.'

Lees ook:

- Rutte kijkt in Loppersum naar aardbevingsschade