Rutte vindt bedreigingen windparkbouwers 'totaal onacceptabel'

Minister-president Mark Rutte had tijdens zijn bezoek aan Chemie Park Delfzijl lovende woorden over voor de regio als het aankomt op energietransitie. Tegelijkertijd sprak hij zijn afkeur uit over geuite dreigementen aan de windparkbouwers.

Het nieuws dat wegenbouwer Avitec uit Nieuw-Buinen, die Windpark De Drentse Monden aanlegt, en gedeputeerde Fleur Gräper een dreigbrief hebben ontvangen, ging er bij hem niet in.

'Dat mensen bedreigd worden terwijl ze hun werk doen, is totaal onacceptabel. Ik ben heel blij dat de politie hier bovenop zit en tegelijkertijd moet ik een beetje terughoudend zijn. Door zulke brieven voelen de betrokken mensen zich onveilig en dat kan niet waar zijn.'

Energietransitie

Nadat Rutte woensdagmorgen een familie met aardbevingsschade in Loppersum had bezocht, ging het programma verder in Delfzijl. Daar ging het vooral over de energietransitie.

'Delfzijl is in de energietransitie niet alleen toonaangevend in Nederland, maar in heel Europa', stak Rutte van wal tijdens zijn rondleiding door een proeffabriek van Avantium Chemicals NV. Daar worden houtsnippers omgezet in grondstoffen voor de chemie, zodat er geen aardolie of -gas nodig is.

'De werkwijze hier laat goed zien dat je de energietransitie aanpakt op een manier waarbij bedrijven en overheid goed samenwerken, je de laatste technologieën gebruikt en als je dat op een slimme manier doet, je veel banen creëert', legt hij uit.

'Het is altijd mijn visie geweest dat je die energietransitie vormgeeft op een manier die leidt tot meer werkgelegenheid.'

Stroomopwekking

De minister-president kreeg onder meer inzage in hoeveel gigawatt erbij moet komen om alle geambieerde stroomopwekking mogelijk te maken. Een ambitieus doel. 'Maar ik heb liever dat probleem dan het probleem dat hier twintig jaar geleden speelde: hoe nu verder met Delfzijl?', pareerde hij.

'Groei brengt altijd vraagstukken met zich mee. Ik ben zelf niet deskundig op het gebied van windmolenparken en energievoorziening, daar hebben we in Den Haag hele slimme mensen voor. Ik ben hier vandaag om te luisteren en die plannen mee terug te nemen, zodat de energietransitie een kans voor heel Nederland is.'

Afhandeling aardbevingsschades

De minister-president liet zich ten slotte ook niet onbetuigd over de de afhandeling van de aardbevingsschades. 'Inmiddels nemen we meer schades op en wikkelen we ze af, dan dat er schadegevallen bij komen. Dat gegeven is op zichzelf naast alle ellende een klein beetje goed nieuws.

'Het heeft wel zeven tot negen jaar geduurd voordat we een aanpak hebben gevonden die lijkt te werken', gaat hij verder. Dat mensen boos zijn en zeggen: 'Heb je daar nou zo lang voor nodig?', snapt Rutte dan ook helemaal.

'Ik denk dat we nu een aanpak hebben met zo weinig mogelijk bureaucratie en zoveel mogelijk focus op het uitvoeren van de versterkingsoperatie.'

