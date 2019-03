Condoleanceregister op oude basisschool Remco Togtema

Remco bracht zijn basisschoolperiode door op De Opstap in Niekerk Grootegast (Foto: Google Street View)

Basisschool De Opstap in Niekerk bij Grootegast heeft een condoleanceregister geopend na het overlijden van oud-leerling Remco Togtema.

Remco overleed maandagavond aan de gevolgen van neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Op zijn middelbare school, De Lindenborg, werden ouders en leerlingen dinsdag geïnformeerd over het overlijden van de vwo 6-leerling.

Veel steun

'Remco heeft in zijn basisschoolperiode veel steun gekregen van zijn medeleerlingen, ouders van leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen in Niekerk en omgeving. Velen waren intensief betrokken bij de inzamelingsactie,' meldt het schoolbestuur van De Opstap.

RTV Noord maakte in 2013 een reportage na het behandelingstraject van Remco in Amerika.

Stilteruimte

In de basisschool is een ruimte ingericht om stil te staan bij het overlijden van Remco. Een ieder die hier behoefte aan heeft is welkom op donderdag 27 en vrijdag 28 maart tussen 17.00 en 20.00 uur.

