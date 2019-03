Laatste hand wordt gelegd aan nieuw Pekelder oorlogsmonument

Het oorspronkelijke monument werd vorig jaar januari gestolen. Dat bestond uit brons en heeft de dieven waarschijnlijk zo'n drieduizend euro opgeleverd. Zij en het beeld zijn nooit gevonden.

'Hele eer'

Witteveen werd benaderd door de gemeente Veendam en kreeg de vraag of hij een nieuw beeld kon ontwerpen. Die gemeente en Witteveen hebben al eens eerder samengewerkt en Veendam werkt ambtelijk samen met Pekela, dus één plus één was ook in dit geval twee.

Witteveen: 'Ik schrok even toen ik de vraag kreeg. Dit is natuurlijk een hele eer. Maar ik ben ook erg trots, dat spreekt voor zich.'

Het ontwerpen van een oorlogsbeeld is bijzonder, vertelt de beeldhouwer. 'Ik ben vijf jaar na de oorlog geboren. Mijn ouders hadden het nog vers in hun geheugen, dus dit raakt ook mijn leven. Ik kreeg het met de paplepel ingegoten.'

Stalen constructie



En dus begon Witteveen vol enthousiasme aan het ontwerpen van een nieuw beeld. Pekela gaf hem de vrijheid om met een eigen ontwerp te komen, maar Witteveen wil ook recht doen aan het oorspronkelijke monument.

'Ik heb bepaalde elementen in mijn werk terug laten komen', zegt Witteveen. Hij doelt bijvoorbeeld op de tekst: 'Duur en kostbaar is de vrijheid.'

Vreemd gevoel

Witteveen heeft het nieuwe monument zelf ontworpen, maar heeft de uitvoering uitbesteed aan meerdere bedrijven. In Hoogezand wordt de stalen constructie in elkaar gezet, in Franeker maken ze een glasplaat met daarin foto's van kinderen uit Pekela.

'Ik heb kinderen uit Pekela in het monument verwerkt. Dat geeft echt een extra dimensie. Er komt een soort gouden glasobject in het beeld waar de kinderen op geprojecteerd zijn.'

Hufterproof?

Het beeld is dus bijna af. Maar is het ook bestand tegen dieven? 'Wij hebben er bewust voor gekozen geen kostbare elementen gebruiken. Maar er voor zorgen dat er niks mee gebeurt, dat kan ik niet. Dit moet door de gemeenschap gedragen worden.'

Witteveen vervolgt: 'Ik hoop dat dit recht doet aan het oorspronkelijke beeld en aan de oorlogsherinneringen. Dan zie je ook wel vaak dat scholen zo'n beeld adopteren en dat de gemeenschap er voor gaat zorgen. Ik heb daar vertrouwen in.'

Het beeld wordt op 24 april onthuld. Op 4 mei zullen honderden mensen in Pekela weer stilstaan bij de oorlogen. Witteveen: 'Ik denk dat ik dan ook wel wat tranen moet wegpinken.'

Gestolen

Het vorige oorlogsmonument werd op 23 januari vorig jaar gestolen. Dat was een in brons gegoten monument, met aan weerszijden een gemetseld muurtje, dat een vrouwenfiguur voorstelde. In de hand draagt zij een helm als aandenken aan haar gesneuvelde man, terwijl zij in de andere hand een palmtak draagt 'waarmee ze moedig voorwaarts gaat'.

De gemeente Pekela reageerde furieus op de diefstal. Burgemeester Jaap Kuin destijds: 'Hoe haal je het in je hoofd? Het monument hoort bij de cultuur van Pekela, en bij de 4 mei herdenking. Ik ben er sprakeloos van. Ik kan er niet bij dat iemand dit in zijn botte hersens haalt. Dan heb je geen gevoel voor cultuur.'

