Wordt Malterfoske van Lammert Voos het Beste Groninger Boek?

Komend weekend wordt in de Openbare Bibliotheek in Stad bekendgemaakt wat het Beste Groninger Boek van het afgelopen jaar is. Een van de genomineerde boeken is Malterfoske van Lammert Voos uit Vierhuizen.

Het boek beschrijft het ellendige bestaan op de Groninger klei in de dagen van rijke hereboeren en arme landarbeiders.

Alcohol, geweld, incest en bittere armoede

'Dat ik genomineerd ben zie ik als een overwinning', vertelt de schrijver thuis in Vierhuizen.

Zijn novelle Malterfoske beschrijft zeven generaties Groninger arbeiders op de klei onder de zeedijk. De wereld in het boek van Voos wordt gedomineerd door alcohol, geweld, incest en bittere armoede. De schrijver putte voor het boek uit zijn eigen familiegeschiedenis.

Schilderachtige jeugd

'Ik heb het hier en daar wel uitvergroot', vertelt Voos. 'M'n beide opa's zijn redelijk herkenbaar, mijn ene opa was ook klompmaker en de andere een Friese schipperszoon. In die zin is het geënt op mijn leven, als je een schilderachtige jeugd heb gehad dan gebruik je dat.'

Umberto di Bosso e Compadres

Voos werd in 1962 in Eenrum geboren. Op zijn vierde verhuisde hij en kwam uiteindelijk in Sneek terecht. Via onder meer de stad, waar hij midden jaren 80 zanger is in de band Umberto di Bosso e Compadres, komt hij terecht in Deventer. Daar is hij onder meer stadsdichter. Inmiddels woont hij weer in de streek waar het voor hem in zijn familie ooit begon.

t Stort tussen Leens en Zuurdijk

Malterfoske, de titel van het boek, verwijst naar een buurtschap waar een paar sloebers uit zijn boek wonen. Het is geïnspireerd op t Stort tussen Leens en Zuurdijk.

'Mijn moeder is daar geboren', vertelt Voos. 'Het was toen een dorpje waar arme mensen naar werden afgevoerd, mensen die niet mee konden komen. Tegenwoordig woont er op t Stort niemand die minder dan boven gemiddeld verdient.'

Hard bestaan

Het ellendige bestaan dat Voos in zijn boek schildert, beperkt zich niet alleen tot de arbeiders, ook de rijke boeren gaan gebukt onder veel ellende.

'Uiteindelijk wel', zegt Voos. 'We zeggen immers: hoogmoed komt voor de val. De kinderen van de hereboer krijgen ook tbc. De boeren hadden het misschien materieel beter en leden geen honger maar uiteindelijk was het voor iedereen een hard bestaan.'

Beste Groninger Boek van 2018

Of Malterfoske van Lammert Voos wordt uitgeroepen tot het Beste Groninger Boek van 2018 wordt komende zondag bekendgemaakt in de Openbare Bibliotheek aan de Boteringestraat in Groningen.