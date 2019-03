Buurtborden Ring Zuid geplaatst, want 'niet iedereen is handig met internet'

Aan de Van Eedenstraat in Stad is het eerste bord geplaatst (Foto: Aanpak Ring Zuid)

De grote hoeveelheid werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg in Stad zijn bijna niet te missen, maar om er zeker van te zijn dat nu echt iédereen op de hoogte is, heeft de uitvoerder informatieborden in de buurt geplaatst.

Als in een waar museum moeten voorbijgangers straks op meerdere locaties in Stad kunnen lezen over de werkzaamheden aan de ringweg.

'Niet iedereen is immers even handig met internet', zegt bedenker en steward Cees Heuvingh. 'En een ritje naar Paviljoen Ring Zuid maak je ook niet dagelijks.'

Het kan zo als dug-out in de Euroborg staan Cees Heuvingh - bedenker

Proef

Aan de Van Eedenstraat in Stad, vlakbij de bouwlocatie bij de Brailleweg, is het eerste bord geplaatst. Deze locatie is gekozen omdat juist op deze plek omwonenden overlast hadden van de werkzaamheden.

Heuvingh opperde het idee tijdens een bewonersbijeenkomst. Uitvoerders waren direct enthousiast en gingen ermee aan de slag. 'Het kan zo als dug-out in de Euroborg staan', grapt de steward.

Voorlopig gaat het nog om een proef. Mocht het experiment succesvol blijken, dan worden er waarschijnlijk nog zo'n vier à vijf borden geplaatst.

Weekplanning

De informatie op de borden wordt up-to-date gehouden met actuele informatie over de werkzaamheden. Op de borden moet een weekplanning komen met wat er die week te gebeuren staat.