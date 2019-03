Windparkbouwers onverzettelijk: de bouw gaat door

De bedreigingen aan het adres van ondernemer Avitec hebben geen effect op de aanleg van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In juli moet de eerste turbine draaien en dat gaat gewoon gebeuren.

Dat zegt woordvoerder Elzo Springer van het Veenkoloniale Windpark tegen RTV Drenthe.

Hij zegt te betreuren dat er bedreigingen worden geuit, waardoor een ondernemer uit Nieuw-Buinen uit het windpark stapt, maar benadrukt dat de bouw gewoon doorgaat.

We hebben erop gehamerd bij de hoofdaannemers dat zij zo veel mogelijk gebruik maken van regionale onderaannemers Elzo Springer - woordvoerder

Regio kan juist meeprofiteren

De woordvoerder vindt het vervelend dat juist een regionale aannemer de dupe is van de acties van anti-windmolen activisten. Springer: 'We hebben erop gehamerd bij de hoofdaannemers dat zij zo veel mogelijk gebruik maken van regionale onderaannemers. Op die manier kan de regio meeprofiteren van de aanleg van het windpark.'

Het wegvallen van Avitec infra & milieu door de bedreigingen heeft volgens de woordvoerder weinig gevolgen voor de bouw. 'Hoofdaannemers hebben altijd een plan B: ze krijgen hun werktuig toch wel. De plannen zijn ook afgetikt door de Raad van State, dus deze zomer staat de eerste turbine er gewoon', aldus Springer.

Omwonenden positiever

Voor de initiatiefnemers van het windpark komen de bedreigingen enigszins als een verrassing. Zij merkten juist de laatste tijd een kentering in de manier waarop omwonenden naar het windpark kijken.

'Nadat de Raad van State goedkeuring heeft gegeven, zien we dat omwonenden wat meer nadenken over hoe ze kunnen profiteren van het windpark. We overleggen veel meer met omwonenden dan eerder en ik merk ook dat mensen dit soort acties onacceptabel vinden', zegt de woordvoerder.



We gaan het park gewoon beveiligen zoals altijd Elzo Springer - woordvoerder

Beveiliging zoals altijd

Over extra beveiliging tijdens de bouw denken de initiatiefnemers nog niet na.

Springer: 'We hopen gewoon dat de politie snel een verdachte kan aanhouden, zodat de angst bij ondernemers wat afneemt. Dat dit soort dingen gebeurt is zorgelijk, maar we gaan het park gewoon beveiligen zoals altijd.'

Na een testfase moet het windpark eind 2020 helemaal klaar zijn.

