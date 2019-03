Steeds meer Toekomstplannen: 'straks brouwen we misschien het Hertog Jan van het noorden'

'Het moet een totaalbeleving worden', zegt Beijk. 'Misschien brouwen we hier straks het Hertog Jan van het Noorden.'

AbInbev

De vergelijking met het Limburgse biermerk is er niet voor niets. Beijk werkt namelijk samen met moederbedrijf AB Inbev, de grootste brouwerijketen ter wereld en eigenaar van Hertog Jan.

Beijk is al bezig om samen met Hertog Jan een bier te ontwikkelen. De ondernemer gaat dat doen in Merckt, de nieuwe foodmarkt die wordt gebouwd aan de Grote Markt in Stad. 'Als je in de Toekomst loopt, krijg je vanzelf hele enthousiaste plannen. Daar denkt AB InBev hetzelfde over.' De bedoeling is dat er straks vanuit Scheemda aan de particuliere markt en horeca wordt geleverd.

Evenementen

Het terrein om de Toekomst heen moet een evenemententerrein worden. Grasnapolsky beet begin febuari het spits af. 'Je ziet hoe mooi dit gebouw zich ervoor leent. Natuurlijk is het te prematuur om van alles te gaan roepen, maar het is onze intentie grotere festivals en evenementen te gaan organiseren', zegt Beijk.

Komt er dan naast het Hertog Jan van het Noorden ook een soort Pinkpop van het noorden? 'Ja, hoe mooi zou het zijn? Er zijn gesprekken gaande, maar het is veel te vroeg om daar uitspraken over te doen', zegt de ondernemer.

450.000 euro

De provincie Groningen zegde gisteren al 450.000 euro toe voor de ontwikkeling van de toekomst. Dat geld gaat onder andere naar het 'mooi maken' van het gebied om de toekomst heen, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).

'Dat bedrag is maar een klein deel van het geld wat hier in wordt gestoken. Maar we vinden het nodig om hier gemeenschapsgeld in te steken, want het is een markant gebouw in de provincie Groningen', zegt Staghouwer. 'We moeten deze ondernemers ook een klein steuntje in de rug geven. Want we hopen op een succesvolle toekomst voor De Toekomst.'

