Ozb-verhoging gemeente Groningen is een feit

Een huis in de verkoop in de gemeente Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Financieel wethouder Paul de Rook (D66) benadrukt dat geen enkele fractie staat te springen om de verhoging. 'Maar we hebben er niet voor gekozen om te schrappen in sociale voorzieningen. Daarnaast blijven we ook investeren in sport onderwijs en cultuur.'



De verhogingen

Het gemeentebestuur laat woningeigenaren gemiddeld tien procent meer onroerendezaakbelasting betalen. De ozb voor niet-woningen blijft gelijk. Voor bedrijven in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren valt dat nadelig uit. Die gaan namelijk meer betalen dan ze voorheen deden.



Nadeel

Haren en Ten Boer gaan nog meer last ondervinden van de ozb-plannen. In Ten Boer was namelijk een vrijstelling voor sportterreinen en in Haren voor zwembaden, gymnastieklokalen en sporthallen. Die vrijstelling gaat verdwijnen nu Haren en Ten Boer zijn opgegaan in de gemeente Groningen.

