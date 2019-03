Straks live: Donar - Dutch Windmills

De basketballers van Donar spelen woensdagavond voor de competitie tegen Dutch Windmills uit Dordrecht. De wedstrijd is live te volgen via RTV Noord.

In de competitie heeft Donar het zwaar gehad tegen de ploeg van Geert Hammink, vader van Donar-speler Shane. In december won Donar nipt uit bij Windmills (75-76), door een late driepunter van Lance Jeter, die er nu niet bij is, vanwege de aanstaande geboorte van een dochter. In februari werd er uit zelfs ruim verloren door Donar, het werd maar liefst 88-59.



Stand

De Groningers staan momenteel vierde in de eredivisie met 36 punten uit 26 duels. Windmills staat vijfde met 30 punten uit 27 wedstrijden.



Live

Het duel in MartiniPlaza begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream:



Lees ook:

- 'Donar had moeten doorselecteren, het is allemaal wel erg oud'