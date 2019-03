Deltaplan digitalisering: meedoen of afhaken voor noordelijke industrie

Bedrijven in Noord-Nederland moeten slimmer worden. Daarvoor komt er een Deltaplan Digitalisering. Het moet honderden bedrijven helpen met investeren in digitale systemen, robots, grootschalige gegevensopslag en Internet of Things.

Het is meedoen of afhaken, zei Jan Post woensdag bij de presentatie van de plannen op de vakbeurs Industrial Maintenance en Smart Industry, in Martiniplaza.

Post is RUG-hoogleraar digitale productie en bij Philips in Drachten betrokken bij de opzet van slimme productielijnen. Het 'deltaplan' is gemaakt door de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM samen met een aantal andere partijen.

Nu instappen

'Elk productiebedrijf kan een smart factory worden', zegt Hans Praat, bij de NOM verantwoordelijk voor het project rond slimme fabrieken. 'Wanneer bedrijven nu instappen, dan hebben ze nog voldoende tijd voor digitalisering van hun productie'

Goedkoper en beter

Een slimme fabriek is er een waarin allerlei nieuwe technologieën worden gebruikt. De productie is er grotendeels of volledig geautomatiseerd. Processen worden met sensoren in de gaten gehouden, overal worden digitale gegevens van verzameld en machines zijn via internet met elkaar verbonden. Bedrijven kunnen ermee goedkoper produceren, tegen lagere kosten kleine series maken en het beperkt de uitval.

Enkele tientallen bedrijven in de regio zijn inmiddels bezig met wat ook wel de vierde industriële revolutie - Industry 4.0 - heet en doen mee in het NOM-project Region of Smart Factories. Philips in Drachten en Fokker in Hoogeveen bijvoorbeeld zijn er al een eind mee op weg.

Niet hard genoeg

Maar het gaat de NOM niet hard genoeg. Samen met de ondernemersorganisaties Metaalunie en FME, het initiatief 5Groningen en gesteund door de RUG en de hbo-instelingen in de regio is nu het Masterplan Digitalisering opgesteld.

Groot peloton

Er is geen reden te denken dat de noordelijke industrie onder zou doen voor bedrijvigheid in Brabant of andere regio's, stelt Praat. 'Er zijn voldoende koplopers en er is een groot peloton. We hebben best een goede uitgangspositie. We willen echter niet alleen aansluiten, we willen op terrein van smart industry er echt toe doen in Europa.'

Hub

De initiatiefnemers verenigen zich in wat ze een Digital Innovation Hub hebben genoemd. Binnenkort start die nieuwe organisatie. 'We hebben een assessment ontwikkelt, een soort meetlat waarmee bedrijven kunnen bepalen hoever ze zijn met digitalisering.'

Flinke slag

Met het Deltaplan Digitalisering willen de initiatiefnemers een flinke slag willen maken met het industriële mkb. Praat: 'Het gaat om grote aantallen. We willen met vijfhonderd bedrijven digitaliseringsplannen ontwikkelen.'

Bijschakelen

Dat wordt de basis voor de digitaliseringsstrategie van elk van de bedrijven, inclusief ondersteuning door specialisten en financiering. 'Wij denken dat er zeker behoefte aan is', verklaart Praat. 'Digitalisering is voor bedrijven take it or leave it. De meeste ondernemers snappen dat inmiddels, maar ze moet wel met zaken aan de slag die buiten hun comfort zone liggen. Ze zullen dus moeten bijschakelen. Daar kunnen wij wat betekenen.'