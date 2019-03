Burgemeester Het Hogeland aan de ketting: 'Ik ben er trots op'

'Het ontwerp van de keten gaat niet zozeer over het gebied maar meer over de burgemeester. Het vertelt iets over zijn of haar positie. De vier tableaus in de ambtsketen vertellen hier iets over', zegt Sorgdrager.

De edelsmid heeft aan meerdere inwoners gevraagd wat zij van een burgemeester verwachten.

Geborgenheid, verbinding en aandacht

Zo verbeeldt de boomstam de onafhankelijkheid van de burgemeester, terwijl de slipsteek laat zien dat hij snel kan ingrijpen. Poppetjes symboliseren de aandachtigheid en betrokkenheid bij inwoners. Het vierde tableau toont de branding: het stimuleren, zoeken naar samenwerking en bieden van kansen voor initiatieven. Aan de ketting hangt een penning met het gemeentewapen.



Voor een burgemeester is de keten puur gereedschap Marjanne Sorgdrager - edelsmid

Vertraging door ziekte

De ketting zou eigenlijk klaar zijn bij de start van de gemeente in januari, maar dat liep vertraging op. Dat komt omdat Sorgdrager ernstig ziek was. Nadat ze de opdracht kreeg om de keten te smeden was er bij haar borstkanker geconstateerd. 'Gelukkig gaat het nu beter. Ik krijgt weer energie. En de doctoren zijn positief over mij', vertelt Sorgdrager.

Ze wilde heel graag de ketting afmaken. 'Dat de ketting nu klaar is symboliseert voor mij ook een nieuwe start. Ik ga er weer tegenaan', zegt Sorgdrager. Uit zes edelsmeden werd ze gekozen om de ambtsketen te maken.



De ambtsketen van de gemeente Het Hogeland in zijn geheel. (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Geen doos!

Sorgdrager overhandigde de ambtsketen niet in een chique doos. 'Geen doos! Dat was niet handig!' zeiden de burgemeesters van de oude gemeenten tegen mij. Voor een burgemeester is de keten puur gereedschap. Snel omdoen en haastig weer af. Samenvouwen en zo klein mogelijk wegstoppen om deze vervolgens weer om te doen', vertelt Sorgdrager. Ze heeft de ketting dan ook makkelijk opvouwbaar gemaakt.

Ze kreeg zelfs het advies om de keten in een HEMA-toilettas te doen. Maar Sorgdrager heeft er voor gekozen om de keten in een mooi zakje te stoppen. Een foedraal uit Berlijn.

Enthousiast

Burgemeester Henk Jan Bolding is blij met de nieuwe keten: 'Het is een eigentijds ontwerp. Ik ben er trots op dat ik hem als eerste mag dragen'.

Lees ook:

- Ambtsketen Het Hogeland is niet op tijd klaar