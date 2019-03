Oud-militairen praten met gemeente over komst nieuw veteranenhuis

Niet iedereen is er ongeschonden uitgekomen, veel oud-militairen ondervinden nog steeds last van die periode en komen vaak nog bij elkaar in het tijdelijke veteranenhuis in Winschoten.

De veteranen hebben jarenlang een vaste locatie gehad, maar verdwenen daar weer. Sinds anderhalf jaar hebben ze een tijdelijke plek. Nu willen ze weer een vaste plek. Ook voor nieuwe veteranen.



'Niemand begrijpt ons'

Voor de militairen heeft een veteranenhuis een belangrijke functie. Oud-militair Bert zegt dat niemand echt begrip heeft voor de emoties van de veteranen. 'Met elkaar kunnen we praten. We kunnen nergens anders onze verhalen kwijt.'

Volgens oud-militair Minco Bijlsma uit Bad Nieuweschans zijn ze jarenlang aan hun lot overgelaten. 'Achteraf had er betere opvang moeten komen. Er was voor ons helemaal niks.'

