Donar ondanks waanzinnige comeback nipt onderuit tegen Dutch Windmills

Eerder in de competitie had Donar het al zwaar gehad tegen de ploeg van Geert Hammink, vader van Donar-speler Shane. In december won Donar nipt uit bij Windmills (75-76), door een late driepunter van Lance Jeter, die er nu niet bij was, vanwege de aanstaande geboorte van een dochter. In februari werd er uit zelfs ruim verloren door Donar, het werd maar liefst 88-59.



Pasalic

Donar speelde wel weer met Drago Pasalic, die er de laatste paar wedstrijden niet bij was vanwege een rugblessure. De Kroaat liep in het eerste bedrijf gelijk tegen drie persoonlijke fouten aan. Het eerste kwart verliep sowieso niet goed voor de Groningers (16-23).



Grote achterstand

Ook in het tweede bedrijf liep het ronduit slecht bij Donar, op bijna alle onderdelen. Halverwege stond het zelfs 27-49.



Comeback

Na rust begon Donar aan een geweldige inhaalrace. Thomas Koenis en vooral Jason Dourisseau zorgden voor veel strijd en maakten achter elkaar belangrijke scores. Aan het einde van het derde kwart stond het 52-57.



Spannend slot

In een zinderend laatste kwart kwamen de Groningers zelfs langszij, toch konden de bezoekers in de slotfase een nipt verschil maken.



Stand

De ploeg van coach Erik Braal blijft vierde in de eredivisie met 36 punten uit 27 duels. Windmills staat vijfde met 32 punten uit 28 wedstrijden.



Programma

De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is op donderdag 4 april, uit tegen New Heroes uit Den Bosch.