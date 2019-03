OM eist cel voor serie diefstallen en heling in Groningen

De man wordt onder meer verdacht van het inbreken bij coffeeshop Rag-a-muffin in Stad (Foto: Google Street View)

Tijdens een inval trof de politie vorig jaar meerdere gestolen goederen aan in zijn garage. Het ging om bromfietsen, een motor, een fiets, en een grote hoeveelheid gereedschap. De gereedschappen zouden op 14 februari vorig jaar zijn gestolen uit een schuur in Finsterwolde.

De man zou ook voor 20.0000 euro aan hennep en tabak hebben gestolen uit coffeeshop Rag-a-muffin in Groningen. Dit gebeurde op 14 januari 2018. Bij zijn aanhouding had hij 120 voorgedraaide joints op zak.

Verdachte ontkent

Een camera legde de inbraak bij de coffeeshop Rag-a-muffin vast. Deze beelden werden via sociale media verspreid, waarop iemand naar de 24-jarige man wees. Die ontkende de inbraak.

Op zitting zei de man niets te weten van gestolen spullen. Hij zei dat hij de bromfietsen en de motor op Marktplaats kocht. Het gereedschap, de fiets en de jointjes zouden hem te koop zijn aangeboden.

Diefstal verhullen met slagletter

De officier was van mening dat het allemaal toch iets anders ligt. Hoewel hij diefstal niet in alle gevallen kan bewijzen, vond hij het wel bewezen dat de man diefstal van een motor heeft willen verhullen. Dat zou hij hebben gedaan door een ander nummer aan te brengen met een zogenoemde slagletter, die ook in zijn garage werd gevonden.

De officier verweet de man heling en witwassen wat betreft de bromfietsen. Het gereedschap en de jointjes heeft de man volgens het OM gestolen. Ook zou hij wel degelijk hebben ingebroken in de coffeeshop. De verdachte zit vijftig dagen in voorarrest. De advocaat van de man vindt dat een eventuele celstraf niet hoger moet zijn dan het voorarrest.

Uitspraak volgt op 10 april.

