Stadjer (21) die Poolse man in been zou hebben geschoten blijft vastzitten

Een 21-jarige man uit Groningen die ervan verdacht wordt een Poolse man in zijn been te hebben geschoten, komt voorlopig niet op vrije voeten. Dat werd woensdag besloten in een pro-formabehandeling van de zaak.

Samen met een metgezel zou de man op 20 december 2017 twee mannen naar een afgelegen parkeerterrein in de wijk De Hoogte hebben gebracht. Daar moesten ze onder bedreiging van een vuurwapen hun geld afgeven. Toen ze zich probeerden te verweren, schoot de 21-jarige man een kogel door het been van één van de mannen.



In december werden beelden uitgezonden van de verdachte en zijn metgezel op Opsporing Verzocht. Dit leverde geen enkele tip op. De 21-jarige man was toen al opgepakt.

Advocaat: onvoldoende bewijs

De advocaat van de man vroeg om onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt. Hij vond dat er onvoldoende bewijs was om hem langer vast te houden. De raadsman twijfelde onder meer aan de tapgesprekken die door de recherche zijn vastgelegd.

Hij vond daarnaast dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken van poging tot doodslag. Volgens hem is schieten op een been geen poging tot doodslag. De officier sprak dit tegen. 'Als je van zo dichtbij op een been schiet, is hier wel degelijk sprake van.'

De rechter oordeelde dat er te weinig nieuwe elementen aan de zaak zijn toegevoegd. Hij wees de verzoeken van de raadsman af.

De inhoudelijke behandeling volgt 12 juni.