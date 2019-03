'Westerwolde zwaarst getroffen door kaalslag brievenbussen'

Brievenbussen vallen bij bosjes, ook in de provincie Groningen. (Foto: Bart Maat/ANP)

Er worden steeds minder brieven op de bus gedaan, en dat heeft gevolgen voor het aantal brievenbussen in de provincie.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in de voormalige gemeente Bellingwedde (nu Westerwolde, red.) de afgelopen jaren relatief de meeste brievenbussen zijn verdwenen.

Van de 19 brievenbussen zijn er daar in totaal 12 weggehaald. 63 procent dus.

Eilanders hebben mazzel

Bewoners van Schiermonnikoog lijken volgens het onderzoek van RTL mazzel te hebben. De 5 brievenbussen op het eiland blijven namelijk allemaal staan.

Inwoners Overschild in opstand

In Overschild werden in 2017 nog tientallen brievenbussen teruggeplaatst, nadat inwoners aan de bel hadden getrokken bij de Autoriteit Consument en Markt.

Wet aangepast

Om de brievenbussen te mogen verwijderen moest PostNL de wet aanpassen. Het bedrijf zorgde ervoor dat in de nieuwe Postwet inwoners in plaats van 500 meter, 1 kilometer moesten lopen om een brief te posten. Hierdoor konden dus veel brievenbussen verdwijnen.

Nog niet klaar

Het is nog niet bekend hoeveel PostNL bespaart met de 'weghaalactie'. Het postbedrijf is volgens RTL Nieuws nog bezig met de massale verwijdering.

Lees ook:

- Ronald praat met mensen over het gemis van de brievenbus