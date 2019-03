Groningen wil experimenteren met stemmen zonder stempas

Als het aan de Groninger gemeenteraad ligt, is deze straks niet meer nodig (Foto: Siese Veenstra/ANP)

Stemmen in Groningen moet kunnen zonder stempas. Volgens de gemeenteraad moet stemmen namelijk ook mogelijk zijn met enkel een legitimatie of via DigiD.

Het stemmen zonder stempas zou zorgen voor een hogere opkomst tijdens verkiezingen. De gedachte achter het niet verplicht stellen van de stempas is om zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor kiesgerechtigden.

Toestemming van Den Haag

Of de proef überhaupt uitgevoerd kan worden is nog maar de vraag. Het gemeentebestuur gaat daarom in gesprek met het Rijk, die moet toestemming geven Het plan om te stemmen zonder stempas komt uit de koker van SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter de proefballon.

44,1 procent

De gemeenteraad blikte woensdagavond terug op de gemeenteraadsverkiezingen van november. Daarin was de opkomst slechts 44,1 procent. Raadsleden maken zich al langere tijd zorgen over de dalende opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

Engels

Om meer mensen te attenderen op hun stemrecht zal tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen de stemwijzer ook vertaald worden in het Engels.

Burgemeester Peter Den Oudsten (PvdA) stond positief tegenover het voorstel van Partij voor de Dieren en Student en Stad. 'Goedbeschouwd had dat al eerder gemoeten' zei de burgemeester. 'We vinden onszelf een internationale stad. Ik zeg dan ook dat we dit gewoon moeten doen.'

Mensen attenderen

Daarnaast gaat de gemeente mensen die de Nederlandse taal minder goed machtig zijn, attenderen op hun stemrecht. Opvallend genoeg is de fractie van GroenLinks verdeeld over die extra inspanning.

Toch een borrel

Drie van de elf fractieleden vinden die extra inspanning namelijk niet nodig. Ondanks hun afwijkende standpunt werden de dissidenten niet verstoten uit de fractie, ze konden gewoon aansluiten bij de afsluitende borrel.

Lees ook:

- Paas wil stemcomputer terug: 'We waren vroeger moderner'