Extra miljoenen voor versterking onveilige school Uithuizen

Kort na de oplevering van de nieuwe school bleek deze onveilig te zijn. In de school zit een breedplaatvloer van het type dat ook gebruikt is in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Het gebouw moet om die reden versterkt worden.

Krappe begroting

De kosten voor de school drukken op de begroting van de nieuwe gemeente Het Hogeland, geeft ook wethouder Kristel Rutgers (CDA) aan. 'Maar ik ben blij dat de meeste partijen niet terugkijken maar vooruitkijken. De leerlingen zijn gebaat bij een veilige school'.



Dit is een ingewikkeld juridisch steekspel Kristel Rutgers - wethouder

Hopen op meevaller

De raad hoopt wel op een meevaller door geld terug te krijgen van de belastingdienst door een btw-regeling. Wethouder Rutgers kon dit nog niet toezeggen: 'Ik druk mij nog zacht uit als ik zeg dat de communicatie met de belastingdienst stroperig gaat'. Ze verwacht daar op korte termijn geen helderheid over te kunnen geven.

Aansprakelijkheid

Verder is de raad benieuwd wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de opgelopen vertraging. 'Dit is een ingewikkeld juridisch steekspel. De huisadvocaat is daarmee bezig want dat is vakwerk. Ik vrees dat dit proces lang gaat duren', zegt Rutgers.

De VVD was niet voor het beschikbaar te stellen van de miljoenen voor de school. De partij steunt de keuzes die de gemeente Eemsmond destijds heeft gemaakt niet.

Lees ook:

- Eemsmond haalt miljoenen uit de kas voor versterking school