Westerkwartier en Nieuw-Zeeland trekken conclusie: onze vriendschap is geen illusie

Ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast verbindt het Westerkwartier met Nieuw-Zeeland (Foto: National Library of Australia)

De gemeente Westerkwartier gaat door met de vriendschapsbanden met Kingborough in Tasmanië en het Tasman District in Nieuw-Zeeland.

Jan Been

De gemeenteraad stemde woensdag unaniem in met de voortzetting.

Westerkwartier is met beide plaatsen aan de andere kant van de wereld verbonden door Abel Tasman uit Lutjegast. De ontdekkingsreiziger zag 375 jaar geleden voor het eerst beide landen.



Het ja-woord

De voormalige gemeente Grootegast onderhield nauwe banden met Kingborough en het Tasman District. Nu Grootegast is opgegaan in de gemeente Westerkwartier vroeg het gemeentebestuur aan de raad of de vriendschapsbanden moesten worden verlengd. Dat werd beantwoord met een volmondig 'ja'.



Relatie met nog meer diepgang

Wel vroegen de verschillende fracties naar mogelijkheden om de relatie met beide steden nog meer te verdiepen en te verbreden. Daarbij wordt gedacht aan het aanhalen van de culturele en economische banden. Zo zou op de website van Westerkwartier meer informatie vermeld kunnen worden over de vriendschapsbanden.



Bij elkaar op bezoek

Delegaties uit zowel Grootegast en Nieuw-Zeeland en Tasmanië bezoeken elkaar geregeld. Onlangs hing het enige bekende schilderij met de beeltenis van Abel Tasman nog in bruikleen vanuit Australië in het Groninger Museum. En het Abel Tasmanmuseum in Lutjegast wordt frequent bezocht door toeristen van downunder.



Extra betekenis

Waardering was er vanuit de raad voor het medeleven dat het gemeentebestuur onlangs overbracht naar de ambassadeur van Nieuw-Zeeland na de aanslagen in Christchurch. 'Dat verdiept de vriendschapsband en geeft er een extra betekenis aan', zei GroenLinks-voorman Klaas-Wybo van der Hoek.

