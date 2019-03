'Groninger cultuurambities vragen om 5 miljoen euro extra per jaar'

Er moet 5 miljoen euro extra per jaar worden uitgetrokken door het Groninger gemeentebestuur om de eigen cultuurambities waar te maken. Dat stelt de Kunstraad Groningen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De Kunstraad is in het leven geroepen om de gemeente van advies te voorzien op cultureel gebied.

Coalitieakkoord vol cultuur

Het orgaan ziet in het onlangs gesloten coalitieakkoord dat het nieuwe gemeentebestuur veel ambities heeft op het vlak van cultuur. De kunstraad is dan ook blij met de culturele plannen, maar volgens voorzitter Erik Akkermans is de huidige zak met geld niet toereikend wat betreft de gestelde ambities.

'De sector en de Kunstraad ondersteunen de uitgesproken ambities van harte, maar we constateren dat hiervoor feitelijk een extra investering nodig is. Denk daarbij aan zeker 5 miljoen euro extra per jaar', aldus Akkermans in zijn brief.

5 miljoen

Volgens cijfers van het CBS investeert Groningen 180 euro per inwoner in kunst en cultuur. Volgens de Kunstraad is dat te weinig. Rotterdam investeert 258 euro per inwoner, Amsterdam 230 euro, Utrecht 228 euro en Den Haag 214 euro per inwoner.

'Vergelijkingen blijven altijd lastig, maar indien Groningen als vijfde stad van Nederland daadwerkelijk op de vijfde plek wil staan wat betreft culturele uitgaven per inwoner dan is daar volgens deze cijfers 5 miljoen extra voor nodig', zo schrijft voorzitter Akkermans.

Cultuurwethouder Paul de Rook (D66) wil nog niet reageren op de vraag om extra miljoenen. Hij wil eerst in gesprek met de Kunstraad.