Windmills-coach Hammink: 'We komen gelukkig weg met deze gewonnen pot'

'Al sinds Shane op 12-jarige leefttijd met basketbal begon hebben wij het bijzonder weinig over basketbal buiten het veld om', aldus vader Hammink. 'De dingen die bij Donar spelen, dat heb ik niet van hem. Laat ik daar duidelijk over zijn'.

Mening

Toch had Hammink wel een mening over de Groningers. 'Ik denk dat het hier een lastige baan is, als coach zijnde. Het is moeilijk om een team samen te stellen dat goed is in zowel de eredivisie als Europa. Als ik iets over de huidige situatie bij Donar kan zeggen zou dit het zijn.'

Kleinere spelers

Hammink is bij Dutch Windmills de coach van een heel ander team. 'Wij hebben kleinere spelers, hebben daar ook op geselecteerd. Als we hier terugkomen over een dikke twee weken heeft collega Braal daar vast iets op gevonden. Ik ga dit ook proberen', aldus de coach van de ploeg uit Dordrecht.

