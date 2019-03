Dourisseau: 'Zolang ik dit shirt draag zal ik alles geven'

Braal: 'Zoals we in de tweede helft speelden is het medicijn om er bovenop te komen'

Donar-speler Jason Dourisseau was uiteraard teleurgesteld na de nipte nederlaag tegen Dutch Windmills (68-69). 'We verloren de wedstrijd in de eerste helft toen we tegen een grote achterstand aanliepen'.

'We moeten blijven werken en door gaan. Ik blijf vechten, dat zie je niet altijd in de statistieken maar zo ben ik nu eenmaal als speler. Het is een seizoen met ups en downs, dit team is niet goed genoeg om fouten in de wedstrijd te herstellen'.

Spiegel

Dourisseau beseft dat Donar op dit moment van iedereen kan verliezen. 'Dat is de realiteit van dit seizoen. We moeten in de spiegel kijken om dat te begrijpen. We hebben nog tijd om het recht te zetten, tonen dat we professionals zijn. Zolang ik basketbal speel en dit shirt draag zal ik alles geven', besluit Dourisseau.

Veerkracht

Coach van de Groningers Erik Braal was teleurgesteld over de eerste helft, maar zag veerkracht bij zijn ploeg na de pauze. 'Dat heeft ook een mentaal aspect. Ik ben blij dat het team reageerde na de rust. We gingen knokken en maakten er weer een wedstrijd van'.

Vechtlust

Met vechtlust en knokbasketbal kwam Donar zelfs weer op voorsprong. 'Ik ben niet bang dat dit team uit elkaar valt. Wel dat we vertrouwen verliezen in wat we aan het doen zijn. Zoals we de tweede helft gespeeld hebben komen we weer in een ritme, net als vorig seizoen'.

