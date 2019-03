Waar moeten de miljoenen euro's uit het 'aardbevingspotje' heen?

Het Nationaal Programma Groningen is een pakket aan maatregelen voor het aardbevingsgebied waaronder financiële injecties om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Over dat laatste sprak de raad zich woensdagavond tijdens de raadsvergadering uit.

Al vastgelegd

Onlangs werd bekend dat Groningen akkoord ging met het Nationaal Programma Groningen. Daardoor krijgt iedere aardbevingsgemeente zo'n 15 miljoen euro. Daarvan is al bepaald waar het naartoe gaat, omdat het door de colleges snel moest worden bepaald.

Meer geld

Maar er komen meer miljoenen aan. Er is een zak met geld van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld door het Rijk voor de regio, ter compensatie van de 'aardgasellende'. Het geld is verbonden aan het Nationaal Programma Groningen.

In een motie riepen alle raadspartijen op om samen met de inwoners de uitgave van de miljoenen euro's te coördineren. Initiatieven hiervoor moeten vanuit het gebied komen. Vóór het zomerreces wil de raad weten hoe het college de inwoners hierbij gaat betrekken.



We moeten iets doen nu Sandra Herkströter - SP

Mandaat

'Wij willen dat het vertrouwen in de politiek weer terugkomt', zegt vertelt SP'er Sandra Herkströter. 'Hier in Groningen is het heel laag. Wij hebben ons met alle fracties afgevraagd hoe we het vertrouwen kunnen terug winnen. Dat is door de inwoners erbij te betrekken.

Volgens Herkströter is de motie ook een mandaat richting het college om aan de slag te gaan zonder tussenkomst van de raad. 'Met deze motie spreken we ook vertrouwen uit in het college dat ze er samen met de inwoners uit gaat komen'.

Onoverzichtelijk

Zo vinden de raadspartijen dat de totstandkoming van het Nationaal Programma Groningen een ingewikkeld en onoverzichtelijk proces was. 'We moeten iets doen nu. Ook blijkt uit mediaberichtgeving dat bestuurders meer tegen elkaar strijden dan met elkaar. Dat kan niet langer zo', zegt de SP'er.

'We moeten mooie plannen maken en ontwikkeling bieden voor dit gebied. En daar is ook de betrokkenheid van inwoners voor nodig', zegt PvdA fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. Ook GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen en de VVD beamen dit.

Geen openluchtmuseum

Burgemeester Henk Jan Bolding laat weten dat het college de ingediende motie ter harte neemt en gaat uitvoeren. Hij wil niet dat Het Hogeland een 'openluchtmuseum' gaat worden. 'Ik ga er vanuit dat samen met inwoners de schouders eronder wordt gezet en dat er projecten worden bedacht die het gebied ten goede komen', zegt hij.

Lees ook:

- Onkunde en kinnesinne; provincie en gemeenten medeschuldig aan drama gasdossier