Lopend Vuur: De hondenbelasting moet overal afgeschaft worden

Het verschilt per gemeente of je wel of geen hondenbelasting betaalt. De gemeente Het Hogeland stopte er het afgelopen jaar mee, net als 29 andere Nederlandse gemeenten.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) onderzocht het.

Binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland had alleen Bedum in 2018 hondenbelasting. De Marne, Eemsmond en Winsum hadden het niet (meer). In gemeenten als Delfzijl, Pekela, Loppersum en Groningen betaal je wel belasting voor je hond. Groningen heeft zelfs de hoogste hondenbelasting van het land, namelijk 124,80 euro.

De hondenbelasting bestaat al lang. Het werd in de 19de eeuw ingevoerd als middel om het verspreiden van hondsdolheid tegen te gaan. Later werd het door gemeenten gebruikt om voorzieningen voor honden te betalen. In andere gevallen gaat het geld naar de algemene middelen.

