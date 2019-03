Partijen Ring Zuid zitten weer op één lijn, maar wie betaalt voor de vertraging?

Dat is donderdagochtend tijdens een gezamenlijke persconferentie bekendgemaakt. De planning voor dit jaar is rond. Alle partijen zitten weer op één lijn.

'We hebben echt het vertrouwen dat we dit project met elkaar kunnen realiseren', zegt gedeputeerde Fleur Gräper namens de opdrachtgever. 'Het is niet altijd makkelijk en dat zal het in de toekomst ook niet altijd zijn.'

Wie betaalt de vertraging?

Hoe het verder gaat met de financiering van het miljoenenproject, is nog niet bekend. Het gaat vooral om de vraag wie de rekeningen voor de vertraging die het project inmiddels heeft opgelopen moet betalen. Daar moet dit jaar duidelijkheid over komen.

'De financiële angel moet zo spoedig mogelijk worden weggenomen', zei hoogleraar Marcel Hertogh van de commissie die het verloop van de werkzaamheden in goede banen moet leiden. In de contracten staat wel wie wat moet betalen, maar over de kosten van vertraging wordt niet gesproken.

Verdiepte ligging

Deze zomer wordt onder meer een begin gemaakt met de aanleg van damwanden die nodig zijn voor de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg, zo werd donderdagochtend bekend.

Onlangs werd al bekend dat het plaatsen van de Helperzoomtunnel op 31 juli start. Aanvankelijk zou dat in mei vorig jaar gebeuren. Op het laatste moment werd dat afgeblazen, omdat onduidelijk was of de ondergrond wel geschikt was. Het plan van aanpak voor het verloop van de werkzaamheden is hier te lezen.

'We hebben best nog een hoop uitdagingen. Er zullen vast nog wat pittige gesprekken volgen', zegt Peter Westra van aannemer Combinatie Herepoort.

'We zijn op het veld gestapt en misschien wel voorbereid voor de Champions League. We troffen een team dat zich had voorbereid op handbal.'

Waarom een commissie?

Omdat de samenwerking tussen de aannemer en de opdrachtgever van de zuidelijke ringweg door meningsverschillen stroef verliep, kwam het werk vorig najaar vrijwel stil te liggen. Er werd een speciale commissie opgericht om het project weer op de rails te krijgen. Die commissie onder leiding van hoogleraar Infrastructuur Hertogh van de TU Delft maakte in december haar zeven aanbevelingen bekend.

'De aanbevelingen zijn omarmd en er is gezegd: we moeten samen de schouders eronder zetten om de problemen op te pakken', zei Hertogh donderdagochtend. 'Ik heb enorme energie gezien bij alle partijen. Samen komen we eruit.'

Rapport geheim

De precieze inhoud van het rapport van de commissie-Hertogh bleef geheim. Dat leidde tot kritiek vanuit de provinciale politiek.

'Voldoende vertrouwen'

'Wij hebben met elkaar geconstateerd dat er voldoende vertrouwen is om door te gaan', zei gedeputeerde Fleur Gräper destijds namens de opdrachtgever. 'De komende maanden willen we (opdrachtgever en aannemer - red.) in gesprek met elkaar om te kijken of we de aanbevelingen kunnen omzetten in afspraken.'

De uitkomsten van die gesprekken zijn nu gepresenteerd. Over het geheimhouden van het rapport zei Gräper donderdag: 'We hebben gemerkt dat het juist in vertrouwelijkheid kunnen doorpraten ons geholpen heeft in maken van afspraken.'

'Het wij-gevoel'

De aannemer en de opdrachtgever werkten niet goed samen, constateerde Hertogh eind vorig jaar in zijn rapport.

Gräper: 'We hebben er goed naar gekeken wat we eigenlijk met elkaar willen realiseren. We hebben geïnvesteerd in het wij-gevoel.'

