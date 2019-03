Onderzoekers RUG: aanpak motorclubs is vechten tegen de bierkaai

Dat zijn motorclubs die zich schuldig zouden maken aan het faciliteren van zware criminaliteit.

'Wet schiet tekort'

De onderzoekers stellen volgens de NOS dat de wet momenteel tekort schiet, waardoor de gevolgen van een verbod op motorclubs beperkt blijven. Bij de rechtbank Noord-Nederland in Assen loopt momenteel een civiele procedure, waarin het draait om een mogelijk verbod op motorclub No Surrender.

Volgens de onderzoekers heeft Nederland verzuimd uitdrukkelijk in de wet vast te leggen wat de precieze gevolgen moeten zijn van een verbod.

Zo is in Duitsland wettelijk bepaald dat leden van verboden clubs per direct geen clubkleding meer mogen dragen en geen vervangende organisatie mogen oprichten. In Nederland staat dat niet in de wet.

'Interpretatie rechter'

'Wij vinden dat de gevolgen uitdrukkelijk in de wet moeten worden vastgelegd. Nu ben je afhankelijk van hoe de rechter zo'n clubverbod interpreteert', zegt onderzoeker Joep Koornstra tegen de NOS.

Een verboden motorclub meteen ontmantelen houdt een risico in, volgens de onderzoekers. 'Het kan nu wel, maar je moet ermee oppassen. Als je een clubhuis direct na een verbod afbreekt en een hogere rechter bepaalt dat de club toch niet verboden is, dan heb je een probleem.'

Nieuwe club

Ook kunnen leden van een verboden motorclub nu nog een nieuwe club oprichten. 'Het OM is stellig van mening dat dat niet mag, maar het staat nog niet in de wet. Als de nieuwe club afstand neemt van het handelen van de oude club, dan valt dat niet onder het verbod.'

Er ligt een wetsvoorstel waarin staat dat bestuurders van een verboden club geen nieuwe mogen oprichten. 'Dat is een stap in de goede richting', vindt Koornstra.

