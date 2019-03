Celstraffen in fraudezaak Ni Hao, hoofdverdachte vrijgesproken

In februari 2013 viel de FIOD binnen bij Ni Hao (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor belastingfraude binnen restaurantketen Ni Hao in Groningen en Tynaarlo heeft de rechtbank celstraffen tot vijftien maanden opgelegd. De 63-jarige eigenaar van de zaak is vrijgesproken.

Tegen hem was de hoogste straf geëist: 2,5 jaar. 'Er waren wel aanwijzingen dat hij erbij betrokken was, maar dat is niet voldoende om tot wettig en overtuigend bewijs te komen', motiveerde persrechter Fred Janssens de vrijspraak.

'Het is nauwelijks voorstelbaar dat hij het echt niet wist, maar meer dan dat heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen.'

Familieleden wel veroordeeld

Vier familieleden van de hoofdverdachte werden wel veroordeeld. Twee kregen celstraffen van vijftien maanden (vijf voorwaardelijk), twee moeten een jaar zitten (vier maanden voorwaardelijk). Een vijfde verdachte kreeg een taakstraf van honderd uur. Hij zorgde voor het computerprogramma waarmee de Belastingdienst werd getild.

Lager dan de eis

De uitspraken vielen lager uit dan de eisen. 'De rechter is lager gaan zitten omdat er al een behoorlijk bedrag is terugbetaald aan de Belastingdienst. Ook speelde mee dat de feiten al van een tijd geleden dateren.'

De rechtbank legde de BV waar de Ni Hao-restaurants aan het Kattendiep (inmiddels dicht) en in het Stadspark in Groningen onder vallen voorwaardelijke boetes op van samen een half miljoen euro.

Inkomsten weg

Het onderzoek naar de omvangrijke fraude gaat terug naar 2007. De boekhouding bleek niet te kloppen. Een aangepast kassasysteem moffelde de inkomsten weg. Met behulp van een usb-stick werd software ingeladen die ervoor zorgde dat inkomsten buiten het zicht bleven.

Van de verzwegen inkomsten kochten de familieleden onder meer sieraden. Hierdoor maakten zij zich schuldig aan witwassen.

