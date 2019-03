Neergeschoten slechtvalk is genezen en vliegt weer

Ze is gezond en vliegt weer vrij rond. De slechtvalk - een vrouwtje van een kilo - die met een luchtbuks werd neergeschoten, is donderdagochtend voor de deur van de Mediacentrale in Stad vrijgelaten.

Het dier werd twee weken geleden opgevangen door Pim Lollinga van Faunavisie in Westernieland. Hij gaf de vogel nu haar vrijheid terug. Kort voordat het gebeurde, hupste ze al onrustig heen en weer in haar bakje.

Op zoek naar partner

'Ze is er heel erg op gebrand om weer terug naar haar partner te gaan.' Als de klep open gaat, vliegt het dier er meteen vandoor.

De vogel huist vermoedelijk bij de Euroborg. Waar het nest precies is, is volgens Lollinga niet bekend. 'Ze zoeken een hoog gebouw uit om te nestelen.'

Kogel redde juist het leven

Dat de slechtvalk met een buks werd neergeschoten, heeft volgens Lollinga 'ironisch genoeg haar leven gered'.

'Want tijdens de behandeling bleek dat ze ook nog twee schimmels had, waar zij anders aan was doodgegaan.' De wond is genezen, de schimmels zijn behandeld en de vogel vliegt weer vrij rond.

