Het klooster van Ter Apel staat in de steigers vanwege groot onderhoud. 'Dit gebouw is 553 jaar oud, dus er moet wat gebeuren', zegt directeur Margriet van Klinken.

Op dit moment concentreren de werkzaamheden zich op de glas-in-loodramen en de dakgoten. De dakgoten worden vervangen, de ramen gerestaureerd. Ook het dak wordt aangepakt. 'Dat is een heel gedoe', zegt Van Klinken.

Voegwerk

De laatste keer dat er groot onderhoud aan het klooster is gedaan, is zo'n tien jaar geleden. 'Het voegwerk moet bijvoorbeeld ook weer gebeuren.'

Een van de metershoge glas-in-loodramen is eruit gehaald. In de sponningen zitten nu houten panelen.

'Hij is in stukjes verwijderd, dat doen ze heel voorzichtig. In het atelier wordt het helemaal gerestaureerd. En daarna wordt het weer teruggezet. Het was niet schoon meer, er zaten gaten in. De stukjes lood ertussen waren ook niet helemaal goed meer. Als je niks doet, heb je kans dat het eruit valt.'

Klooster is gewoon open

De bedoeling is dat de werkzaamheden in mei zijn afgerond. Het klooster is tijdens het restauratiewerk gewoon geopend.