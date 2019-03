Rondje Groningen: daar gaat ie!

Met een mooie plons ligt een nieuw schip in het water, we zien prachtige foto's genomen op de beste momenten van de dag en vrolijke gezichten bij de installatie van nieuwe Statenleden.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Dat mag natuurlijk niet

Het is weer donderdag en dan geeft de gemeente Groningen weer wat inzicht in de werkzaamheden van de BOA's.

2) Een beetje hulp

Voor wie wel wat hulp kan gebruiken bij het invullen van de belastingformulieren:

3) Golden hour

Prachtig plaatje vanuit de lucht.

4) Golden hour (2)

Ook de vogelkijkhut Marumerlage staat er met dit licht prachtig op.

5) Daar gaat ie!

De Aalborg White gaat in Foxhol te water. In de video te zien vanaf 00:55.

6) In gesprek

De voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen is met Michael van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB, in gesprek gegaan over het vuurwerkbeleid.

7) Ze zijn er klaar voor

Vandaag werden de nieuwe fracties in de Provinciale Staten geïnstalleerd. En dat kan natuurlijk niet zonder verschillende fotomomenten.

8) Nog een ei d'r bij

De slechtvalken in de nest aan het Gasuniegebouw in Groningen hebben het blijkbaar naar hun zin. Er kwam donderdag nog een eitje bij in het nest. Er liggen er nu drie in het nest. Rond mei worden de jonkies verwacht.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Eentje gemist? Check ons archief. En natuurlijk tot morgen!