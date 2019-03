Molens krijgen een wc: 'Iedereen mag op hetzelfde potje'

Het is volgens Wiering vooral een handreiking naar bezoekers. 'De molenaar gaat meestal naar de buren als er geen wc bij de molen is. Maar het publiek kan simpelweg niet. We willen dat mensen de molens komen bekijken. Dan is een toilet een must. Wie weet trekt het toilet hen aan.'

Het wordt heel basic, maar voldoende voor ons publiek en onze molenaars Miranda Wiering - Groninger Landschap

Vorig jaar kreeg Molen Ceres in Spijk een toilet, momenteel wordt Molen De Leeuw in Zeerijp uitgerust met een wc. 'We kijken per molen hoe we die realiseren. Als er al een plek is waar vroeger een motorhok heeft gestaan, dan maken we hem buiten bij de molen.'

'Het moet geen geel hok naast een molen worden, dat lijkt nergens naar. Het wordt heel basic, maar voldoende voor ons publiek en onze molenaars.'

Boete

Maar hoe deed de molenaar dat vroeger als hij hoge nood had? 'Vroeger woonde de molenaar vaak naast de molen, dus dat was makkelijk', zegt Wiering. 'En anders deed hij het toch gewoon buiten. Vroeger kreeg je er nog geen boete voor.'