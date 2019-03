Baggerwerk in Noorderplantsoen: 'Tot nu toe acht fietsen gevonden'

In de vijvers van het Noorderplantsoen in Stad wordt tot eind april volop gebaggerd. 'Acht fietsen in vijf weken tijd', vertelt een van de medewerkers van het baggerbedrijf over de 'bijzondere vangsten'.

'De vijvers zijn 2 meter diep, maar dat wordt 3,5 meter', vertelt hij, over de reden van de werkzaamheden.

Slib wordt gevormd door bladeren en takjes die in het water terechtkomen. Dit slib onttrekt zuurstof aan het water. Dat is logischerwijs slecht voor de dieren en planten in de vijvers. Ook moeten de vijvers diep genoeg zijn voor de afvoer van regenwater.

Eens in de vijftien jaar worden de vijvers uitgebaggerd. Maar hoe werkt het? 'De kraan schept slib op het ponton. Dan wordt het in bakken geladen en gaat het in vrachtwagens. In deze vijver gaat het om 14.000 kuub.'