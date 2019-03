Tbs van man die meisjes (4 en 6) verkrachtte met twee jaar verlengd

Zijn tbs zou eindigen op 10 april 2019, maar het OM eiste de maximale verlenging. De rechter ging hierin mee.

De stoornis van de man is onverminderd aanwezig. Zijn therapie moet zelfs nog beginnen. Die behandeling gaat naar verwachting nog 3,5 jaar duren.

Meisjes in auto trekken

In 2013 trok de man in Delfzijl een vierjarig meisje in zijn auto, hij verkrachtte het kind waarop ze in Appingedam werd gedropt.

In 2011 trok hij een zesjarig meisje in zijn auto. Hij bracht haar naar het bos, verkrachtte haar en zette haar op een trottoir in Stadskanaal weer uit de auto.

Lees ook:

- Hof veroordeelt kinderverkrachter uit Westerlee tot vijf jaar cel en tbs

- Eis: cel en tbs met dwang voor verkrachting meisjes (4 en 6)