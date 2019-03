'Aanvaring Paddepoelsterbrug was fout van brugwachter'

Een fout van de brugwachter is vermoedelijk de oorzaak geweest van de aanvaring van de Paddepoelsterbrug in Groningen.

Dat blijkt volgens omwonenden uit het proces-verbaal van het onderzoek, dat ook in handen is van RTV Noord.

'Bewuste actie'

De brug over het Van Starkenborghkanaal raakte vorig jaar september zwaar beschadigd bij een aanvaring door een schip. Uit onderzoek blijkt nu dat de bemanning van de Andamento, zoals het schip heet, geen blaam treft.

'De bedienaar van de Paddepoelsterbrug heeft de brug gesloten, waardoor dit incident kon plaatsvinden.'

Naar de reden hiervan is het nog gissen, maar 'gezien de bewegingen van de muis-aanwijzer op het beeldscherm, lijkt het sluiten van de brug een bewuste actie van de bedienaar', aldus het proces-verbaal.

De aanvaring is op vastgelegd door de vijf camera's die bij de Paddepoelsterbrug hangen. Aan de hand van die beelden is een reconstructie gemaakt, van minuut tot minuut:

Op 27:38 meldt het schip zich bij de Post Groningen (Oostersluis) richting Groningen

Op 28:01 zet bedienaar de lichten op groen

Op 28:02 start bedienaar 'bediening'

Op 28:32 zet bedienaar 'brug open' aan

Op 30:02 is de brug helemaal geopend

Op 30:59 zet bedienaar bruglichten op rood

Op 31:01 zet bedienaar 'brug dicht' aan

Op 31:06 begint brug te sluiten

Op 31:31 vindt de aanvaring met de brug plaats

Vervolging?

De brugwachter is in dienst van de provincie. Die wil echter nog niet reageren. En woordvoerder van de provincie zegt: 'We wachten nog op de uitkomst van het onderzoek van het OM. Tot die tijd kunnen we geen commentaar geven.'

Ook Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug en beheerder van de vaarweg, wil nog niet op de zaken vooruitlopen. 'Als er inderdaad sprake is van een bedieningsfout, dan gaan we in gesprek met de provincie', is het enige commentaar.

Het Openbaar Ministerie heeft het proces-verbaal vorige week ontvangen van de politie. Of er ook een strafzaak komt is nog niet zeker, daar moet het OM zich nog over buigen.

Veiligheid

De omwonenden, verenigd in het actiecomité 'Brug Terug' zien in het proces-verbaal argumenten om de Paddepoelsterbrug toch terug te plaatsen. Volgens Rijkswaterstaat, beheerder van de vaarweg, is dat vanwege veiligheid niet mogelijk.

'De vaarweg Lemmer-Delfzijl is een landelijke hoofdvaarweg. Volgens de regels moet die minimaal 54 meter breed zijn. Dat is op die plek nu niet het geval. Wij moeten het kanaal daar dus breder maken. Hoe we dat gaan doen is nog niet duidelijk. Daarover zijn we in gesprek met de provincie en de gemeente', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Alternatieven

Wel worden tijdelijke alternatieven onderzocht. Het gaat dan om een pontje of een hoge fietsbrug.

Het actiecomité ziet dat niet zitten. 'Het pontje kost minimaal drie ton en kan alleen overdag en tot oktober varen. Bovendien moeten daarvoor nog aanpassingen worden gedaan. De fietsbrug kost minimaal 1,5 miljoen. Dan is reparatie van de Paddepoelsterbrug, wat 7,5 ton kost, misschien uiteindelijk wel de beste en goedkoopste oplossing', zegt Stephan Bauman namens 'Brug Terug'.

Lees ook:

- Politiek zet druk op Rijkswaterstaat om Paddepoelsterbrug te herstellen

- Rijkswaterstaat onderzoekt tijdelijke alternatieven Paddepoelsterbrug

- Rijkswaterstaat: 'Paddepoelsterbrug wordt niet teruggeplaatst'