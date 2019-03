Jan Mulder maakt Belgische transfer van VRT naar VTM

Mulder zegt zelf tegenover VTM Nieuws: 'Jan Mulder naar VTM: dat is geen romantiek of humor, dat is de prachtige toekomstmuziek van een nieuwe carrière, samen met de Rode Duivels, de Champions League en VTM.'

Ook de VTM is blij zegt chef Sport Michiel Ameloot: 'De komst van Jan betekent enorm veel voor ons. Met de rechten van de Champions League en de Rode Duivels hebben we al twee absolute topmerken in huis. Jan hoort daar gewoon bij te zijn. Hij is ook een echt topmerk en betekent een absolute meerwaarde.'

Bekend in België

Mulder is in België een bekend figuur door zijn optredens als voetbalanalist. Bijvoorbeeld tijdens het afgelopen wereldkampioenschap waar hij de vaste analist was.

Eén Vandaag volgde hem tijdens een dag in België.