Gestolen kannetje na veertig jaar terug in Warffum

Zaterdag opent het Openlucht Museum in Warffum de deuren voor het zomerseizoen en het eerste wat bezoekers zien als ze binnenkomen, is een vitrine met een Middeleeuws kannetje.

Het kannetje werd meer dan veertig jaar geleden gestolen en is nu door een verzamelaar die het in zijn bezit had gekregen, terug geschonken aan het museum.

Vorig jaar werd directeur Stijn van Genuchten gebeld door een verzamelaar in Duitsland met het verhaal dat hij een kannetje in zijn bezit had dat eigenlijk in het museum thuishoorde.

'Daar keek ik wel een beetje van op', aldus Van Genuchten. 'Ik moest het navragen bij een paar vrijwilligers, die al heel lang bij het museum werken. Zij wisten nog dat er inderdaad in 1973 of '74 een aardewerken kannetje uit een vitrine gestolen was.'

Operazanger

Wie het destijds heeft gestolen blijft onduidelijk. Van Genuchten: 'Ik ben naar de man toe geweest en hij is echt te goeder trouw. Hij heeft het lang geleden gekocht bij een antiekhandelaar in Twente. Die verklaarde dat hij het had gekocht van een Duitse operazanger…'

Je moet het zien als een soort Blokker-kannetje, maar dan uit de Middeleeuwen Stijn van Genuchten - directeur Openlucht Museum

Het gaat om een kannetje van zogenaamd Siegburger Steinzeug uit de gelijknamige Duitse stad, waar al in de Middeleeuwen grote hoeveelheden aardewerk werd gemaakt. 'Het is niet heel bijzonder of kostbaar aardewerk', zegt Van Genuchten. 'Je moet het zien als een soort Blokker-kannetje, maar dan uit de Middeleeuwen.'

Het is in 1941 opgegraven in de wierde van het Friese Herbajum en was eigendom van de verzamelaar S.S. Mensionides, een van de oprichters van het Openlucht Museum in Warffum.



Briefje

Die had er een briefje ingedaan met de herkomst en de gegevens van het kannetje. Toen de verzamelaar een aantal jaren geleden het kannetje een keer omdraaide viel dat briefje eruit en werd duidelijk dat het uit het Openlucht Museum kwam.

Waarom hij het toen niet direct heeft teruggegeven, is onduidelijk. Kostbaar is het kannetje dus niet. 'Maar verzamelaars hebben er toch wel een paar honderd euro voor over', aldus Van Genuchten.

'Maar voor ons is het fijn om het weer terug te hebben. Het is nu een voorwerp met een bijzonder verhaal. Het staat daarom op een ereplaats in een vitrine en later gaat het weer naar een andere plek in het museum.'