Dit Was De Week: Over windmolenterreur en grote toekomstplannen

In Dit Was De Week doen we elke zaterdag een greep uit het belangrijkste nieuws, zodat je goed bijgepraat het weekend in gaat.

Geen lijk, wel cel

Kasem M. is dinsdag veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf wegens doodslag op zijn echtgenote Ilham Benchelh uit Siddeburen. De straf valt drie jaar hoger uit dan de eis. Benchelh verdween op 10 januari 2010, maar haar lichaam werd nooit gevonden. M. was vorige maand niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak, omdat hij Marokko niet mocht verlaten.



Strijd tegen de windmolens

Het bedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen maakte woensdag bekend per direct te stoppen met werkzaamheden voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De wegenbouwer ontving een dreigbrief van anti-windmolenactivisten. Daarin staat dat zijn bedrijf 'niet meer levensvatbaar is' als hij voor windboeren blijft werken. Ook gedeputeerde Fleur Gräper kreeg zo'n brief.

Premier Mark Rutte noemt de dreigementen 'totaal onacceptabel'. Voor de bouw van het park hebben de incidenten geen gevolgen.

Volgens politiewoordvoerder Fred van Dijk heeft het verzet na de asbestdumpingen 'een nieuwe fase' bereikt. Verder wordt er naarstig naar getuigen gezocht, vertelt hij in Noord Vandaag.



Uit de wok, in de bak

De rechtbank legde donderdag celstraffen tot vijftien maanden op voor belastingfraude binnen restaurantketen Ni Hao in Groningen en Tynaarlo. De 63-jarige eigenaar van de zaak is vrijgesproken. Opvallend, want tegen hem was de hoogste celstraf geëist: 2,5 jaar. Vier familieleden van de hoofdverdachte werden wel veroordeeld.



Op is echt op



Discountdrogisterij Op=Op Voordeelshop werd dinsdag failliet verklaard. De snelle groei en moeilijke marktomstandigheden werden het bedrijf fataal. De winkels blijven voorlopig open, maar bestellen via de webshop is niet meer mogelijk.



Op=Op heeft meerdere vestigingen in onze provincie. Er gloort nog hoop, want er hebben zich al meerdere overnamekandidaten gemeld.



Tonnen voor De Toekomst

In de voormalige strokartonfabriek De Toekomst bij Scheemda zit juist weer volop leven. De provincie steunt de ontwikkeling van het terrein met een cheque van 450.000 euro. Plannen zijn er zat. Ondernemer Patrick Beijk zou er graag een brouwerij, stokerij en koffiebranderij in vestigen.



Een podium voor Forum?

Kan een prominent lid van Forum voor Democratie zonder problemen spreektijd krijgen tijdens de Nacht van de Filosofie of moet daar een stokje voor gestoken worden? We hebben het over Paul Cliteur. Zijn komst naar Groningen zorgt voor onrust onder docenten en studenten. Wat is er precies aan de hand?



De Slotplaat

'Nu breekt mij klomp', zullen veel bezoekers van het Internationaal Klompenmuseum in Eelde denken. Want bij het pronkstuk op de foto hoort een wel heel luguber verhaal.