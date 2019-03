CdK Paas doet oproep aan nieuwe Statenleden: 'Buig af en toe een beetje'

Paas wijst op de noodzaak tot samenwerken in een politiek versplinterd landschap. 'Wie niet een beetje lenig is, die bereikt gewoon te weinig', geeft Paas de nieuwe Statenleden mee.

Lenig

'Doe zo veel mogelijk je best en probeer je eigen standpunten en je eigen geluid te realiseren. Maar je moet je eigen standpunten ook een beetje lenig proberen te bekijken, anders bereik je geen resultaten. Buig af en toe een beetje.'

Naast het advies richting Statenleden om lenig te zijn, legt Paas uit dat Statenleden elkaar 'heel moeten houden', maar daarnaast ook 'realisatiekracht' moeten tonen.

'Aan de bak'

'Wat er ook van komt, duidelijk is dat de provincie aan de bak moet', schetst hij de situatie in het bevingsgebied en de werkloosheid die in delen van onze provincie hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Ook adviseert Paas om tussen de verschillende overheidslagen te gaan staan. 'Wees one of the guys. We zijn een middenbestuur. Er zijn weinig terreinen waar we exclusief over gaan en veel onderwerpen waar we een beetje over gaan. We hebben samenwerking nodig om tot resultaat te komen. Het provinciebestuur is binnen de provincie niet de dictator van dienst.'

23 nieuwe Statenleden

De commissaris van de Koning zegt dit na de beëdiging van de 43 Statenleden. Van de 43 zijn er 23 compleet nieuw in de provinciale politiek. Vijftien Statenleden verlengen hun termijn, en vijf zijn de huidige gedeputeerden Eikenaar, Brouns, Gräper, Staghouwer en Homan die voorlopig eerst zitting nemen in Provinciale Staten.

Dat forse verloop van Statenleden is voor de provincie ook reden tot extra aandacht. De provincie gaat daarom extra investeren in het opleiden van nieuwe Statenleden.

