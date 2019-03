ANWB: 'Verbeter risicovolle wegen zo snel mogelijk'

Welke wegen of wegtrajecten dat zijn, heeft de ANWB inzichtelijk gemaakt. In de provincie Groningen zijn de afgelopen vier jaar 37 mensen overleden op een provinciale weg of fietspad.

Budget gereserveerd

Van de provincie Groningen is 1.012 kilometer weg opgenomen in de analyse. Hiervan is 16,33 procent reeds onder handen genomen om veiliger te maken. De provincie geeft aan tussen 2019 en 2023 budget te hebben gereserveerd voor veiligheidsmaatregelen op nog eens 21,27 procent van de wegen.

Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg.

Risicovolle wegen

Benieuwd naar de wegen bij jou in de buurt? Alle wegen zijn terug te vinden in een interactieve kaart. Hoe roder het stukje weg, des te meer ongevallen. Bekijk de kaart HIER.