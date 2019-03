Edzard, de Heer van Verhildersum is weer thuis

'Wie binnen der slim wies mit', zegt Aaf de Weerd van de Borg Verhildersum. Want na een uitgebreide restauratie, is het portret van Edzard van Starkenborg vanaf zaterdag te bewonderen in de borg bij Leens.

Twee jaar geleden werd het schilderij uit 1673 door de borg gekocht op een veiling in Londen. Het geld voor het schilderij, volgens opgaves van het veilinghuis 10.000 pond, werd bijeengebracht doormiddel van crowdfunding en een bijdrage van de Vereniging Rembrandt.

'Het was een enorme verrassing, we wisten niet eens dat het schilderij bestond', vertelt De Weerd. Van de schilder Martinus van Grevenbroeck waren tot nu toe maar twee schilderijen bekend.

Heer van Verhildersum

Edzard Jacob Tjarda van Starkenborg (1657- 1716) werd al op 16-jarige leeftijd Heer van Verhildersum. Als oudste zoon volgde hij zijn vader Allard op toen die in 1673 overleed. Edzard trouwde twee maal en liet samen met zijn eerste vrouw Anna Lewe van Middelstum de borg verbouwen. De schilderijen zijn al rond 1670 gemaakt toen zijn vader nog leefde.

De familie Van Starkenborg

Opvallend is dat Edzard op het familieportret met dezelfde kleding is afgebeeld als op zijn portret. ( Edzard is de zevende van links). De schilderijen hingen ooit samen met een schilderij van de drie oudste zussen in de Borg. Maar wanneer en hoe het verdwenen is, blijft onduidelijk. 'Het schilderij dook op bij veilinghuis Sotheby in Londen, die tipten ons dat het te koop was. Hoe het in Engeland terecht is gekomen is onduidelijk, maar uit onderzoek blijkt dat het in 1919 gekocht is door de familie van textielfabrikant John Ambler. Die waren heel rijk en hadden een landhuis ingericht, misschien dat ze het aan de muur hadden hangen met het verhaal dat dat een van hun voorouders was', aldus Aaf de Weerd. Er zijn nu drie schilderijen van de familie Van Starkenborg bekend en weer terug op de Borg, maar niemand weet hoeveel er zijn gemaakt.

portret van Edzard van Starkenborg voor de restauratie

Edzards portret was in redelijke staat toen de borg het vorig jaar kocht. Het is vooral heel goed schoongemaakt en van een nieuwe vernislaag voorzien en is daardoor een paar tinten lichter en helderder geworden. De lijst was niet meer origineel maar wel oud en mooi en is daarom niet vervangen maar ook gerestaureerd.

Het portret van Edzard is voorlopig te zien in het koetshuis maar zal uiteindelijk in de borg zelf komen te hangen naast de andere familieportretten.

