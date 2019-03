Studenten zetten zich in voor Stadjers: 'We willen de onderlinge band verbeteren'

Welke invloed hebben studenten op een wijk? En hoe kan de band tussen studenten en Stadjers verbeteren? Met die vragen in het achterhoofd trekken studenten Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen de wijk in.

'Het aandeel studenten in een wijk wordt groter, dat merkt Groningen ook. We willen de verhouding tussen Stadjer en student verbeteren', zegt Stefano Blezer. Hij is een van de studenten die onderzoekt hoe een wijk ervoor staat met thema's als veiligheid, onderhoud en overlast.



Als je weinig binding voelt, onderhoud je je wijk ook minder Stefano Blezer - Student Ruimtelijke Wetenschappen

Band vergroten

Blezer en zijn groepsgenoten kregen de opdracht om in een week tijd een activiteit voor Stadjers te organiseren. Het werd een historische stadswandeling onder leiding van een gids, met de Kraneweg als beginpunt. 'Daarmee hopen we de onderlinge band te verhogen', zegt hij.

'Uit onderzoek vooraf bleek dat die binding het onderhoud in de wijk kan beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld weinig binding voelt, onderhoud je je wijk of huis ook minder. Stadjers vinden dat het onderhoud van huizen, tuinen en fietsen in hun straat beter kan. Dat gaat van een sigaretje op straat tot foutgeparkeerde fietsen.'

Studenten belonen goedgeparkeerde fietsen (Foto: Ward Rauws)



Spanningen tussen student en Stadjer

Docent planologie Ward Rauws volgt de groepjes twee dagen tijdens hun activiteiten. Dat varieert van samen geveltuintjes aanleggen tot yogales voor studenten en Stadjers. Ook Rauws benadrukt dat de impact van studenten op Stad almaar groter wordt.

'Dat brengt allerlei positieve effecten met zich mee, zoals meer diversiteit, levendigheid en economische voordelen. Maar er zijn ook spanningen. Denk alleen al aan de verschillende leefpatronen. Als de één aan zijn studentenfeest begint, gaat ander naar bed omdat hij er weer vroeg uit moet voor zijn werk.'



Als ze samen een tuintje aanleggen, levert dat ook contact en mooie verhalen op Ward Rauws - Docent planologie

Niet aan de zijlijn

Welke effecten dat op een wijk heeft, is in algemene zin wel bekend. Op straatniveau liggen er nog wel veel vragen, zegt Rauws.

'Een voorwaarde voor de projectgroepen is dat er minimaal één student zelf in de straat moet wonen. Zo komen ze te weten dat er ook mensen met een ander leven en achtergrond in de wijk wonen. Bovendien blijven ze door het project niet aan de zijlijn staan. Ze leveren een actieve bijdrage. Als ze samen een tuintje aanleggen, levert dat ook contact en mooie verhalen op.'