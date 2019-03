Gemeente Het Hogeland slecht bereikbaar vanwege storing

De gemeente Het Hogeland heeft last van een grote storing. Daardoor is het gemeentehuis slecht bereikbaar en zijn afspraken afgezegd. Er blijkt een probleem te zijn met een glasvezelkabel.

Vanwege de internetstoring is de gemeente telefonisch en via de balies niet bereikbaar. Via Whatsapp kan er wel contact worden gemaakt.

Geen dienstverlening

Het ophalen en aanvragen van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen is niet mogelijk. De gemeente heeft daardoor gemaakte afspraken moeten afzeggen. Ambtenaren kunnen door de storing amper werk verrichten.

Alle locaties

Een woordvoerder laat weten dat naast het gemeentehuis in Uithuizen ook de locaties in Winsum, Bedum en Leens last hebben van de storing.

'KPN is op dit moment druk bezig met het verhelpen van de storing. We hopen dat het aan het einde van de middag opgelost is. Daarna zijn wij nog wel even bezig met het herstarten van onze systemen', aldus de woordvoerder. Via sociale media informeert de gemeente inwoners over de storing.

Ability

Ook Werkplein Ability heeft last van de storing. De betaling van uitkeringsgerechtigden is niet in gevaar. Daar heeft de gemeente iets voor geregeld.