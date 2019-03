Fotoboek Overschild: 'We raken het kwijt, het is straks weg'

Met een lach en een traan, want het dorp tussen het Eemskanaal en het Schildmeer is door de aardbevingen zwaar beschadigd. Een groot deel van het dorp gaat de komende jaren tegen de vlakte.

Sores rond de aardbevingen

Een jaar lang liep hij met zijn fotocamera door Overschild, fotograaf Wilco van der Laan. 'De opdracht was om alle huizen, boerderijen en straten vast te leggen voor de toekomst', vertelt de fotograaf. 'Ik was op zoek naar het verhaal van Overschild en dan vooral de positieve kant, want ik heb het idee dat mensen wel genoeg hebben van al de sores rond de aardbevingen.' Tijdens het maken van de foto's werd hij geregeld aangesproken door wantrouwige dorpsbewoners die wilden weten wat hij aan het doen was.

Achter elke fraaie foto een droevig verhaal

In dorpshuis De Pompel bladert Klaasje Pen, bestuurslid van Dorpsbelangen, door het boek en wijst op de foto van haar karakteristieke woning. 'De prognose voor mijn huis is niet best, het is zo beschadigd, het wordt gesloopt en er komt een nieuwe op die plek.' Zo zit er achter elke fraaie foto in het boek een droevig verhaal.

Een cadeau als pleister op de wonde

Aanleiding om het fotoboek te laten maken is het vijftig jarig jubileum van vereniging Dorpsbelangen Overschild. 'We willen het als cadeau aan alle inwoners aanbieden. Ieder adres krijgt er een. Een cadeau als pleister op de wonde,' vertelt Pen. 'Straks is alles weg dan weten we geen van allen meer wat er is geweest.'

Presentatie

Fotoboek Overschild, een blijvende herinnering wordt zaterdagmiddag om 15.00 uur gepresenteerd in dorpshuis De Pompel in Overschild.