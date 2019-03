Samir Memisevic blijft langer bij FC Groningen

FC Groningen heeft de optie in het aflopende contract van Samir Memisevic gelicht. Dat betekent dat de 25-jarige Bosniër ook volgend seizoen in Groningen onder contract staat.

De verdediger kwam drie jaar geleden over van het Bosnische Radnik Bijeljina en groeide in die tijd uit tot een vaste waarde bij FC Groningen.

Dit seizoen kwam Memisevic vijfentwintig keer in actie voor de ploeg van Danny Buijs en was daarin drie keer trefzeker.

Nog vaker verlengen

Als het aan directeur Hans Nijland ligt dan blijft het niet alleen bij het lichten van de optie.

'We hebben bij de zaakwaarnemer van Memisevic aangeven dat we zijn contract graag met nog één of twee jaar willen verlengen. Daar zullen we binnenkort weer met elkaar over in gesprek gaan', aldus de afzwaaiend directeur van FC Groningen.

Overige contracten

FC Groningen moet voor 1 april laten weten wat ze willen doen met de aflopende contracten van de overige spelers.

Naast Memisevic moet FC Groningen ook beslissen wat het doet met de aflopende verbintenissen van:

Kevin Begois, Amir Absalem, Michael Breij en Lars Kramer. Daar komt vandaag of morgen meer duidelijkheid over.

FC Groningen moet verder voor 1 mei laten weten of de optie in het contract van Bel Hassani gelicht gaat worden.