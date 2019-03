RUG gaat mislukte Chinaplannen snel evalueren

Dat werd donderdag duidelijk tijdens de vergadering van de U-raad. Toen de plannen voor een Groningse campus in het Chinese Yantai begin 2018 definitief strandden, wilde de U-raad evalueren wat er mis was gegaan. Toenmalig bestuursvoorzitter Sibrand Poppema voelde hier niets voor. Nu komt de evaluatie er alsnog en sneller dan gepland.

Belastinggeld

Aanvankelijk zou de universiteit afwachten waar de inspectie in juni mee komt. Die onderzoekt onder meer de herkomst van de private middelen die de RUG aan China heeft uitgegeven. Die mogen namelijk geen publieke oorsprong hebben (lees belastinggeld). Maar zowel bestuursvoorzitter Jouke de Vries als de U-raad wil niet langer wachten.

Bart Beijer van de Personeelsfractie: 'Dat heeft te maken met onze gezamenlijke wens het zo snel mogelijk achter de rug te krijgen.' Collegevoorzitter De Vries liet vorige maand al weten haast te willen maken. 'Ik vind dit een energieverslindend proces en ik wil vooruit met deze universiteit. Ik ben alleen maar bezig met zaken uit het verleden.'

In de evaluatie gaat het om wat er misging. 'Wat zijn de dingen waar je van kunt leren voor toekomstige projecten.'

Het plan voor de campus in China werd in januari 2018 getorpedeerd door de U-raad. Een meerderheid had te veel zorgen, bijvoorbeeld over het mogelijke gebrek aan academische vrijheid in het communistische China.