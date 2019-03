'Tynaarlo opportunistisch met crematorium Eelderwolde'

De gemeente Groningen lijkt er niet wakker van te liggen als het nieuwe crematorium in Eelderwolde failliet gaat na de eventuele opening van een nieuw crematorium aan het Hoendiep in de stad Groningen.Dat bleek donderdag bij de Raad van State in Den Haag.

Want op de vraag van de Raad van State aan de woordvoerders van de gemeente Groningen of men ook voor een nieuw crematorium aan het Hoendiep had gekozen als duidelijk was dat het crematorium in de buurgemeente failliet zou gaan, antwoordden zij bevestigend.

'Tenenkrommend', noemde de raadsman van het crematorium en uitvaartcentrum Re- Spectrum in Eelderwolde de opstelling van de gemeente Groningen. Het crematorium in Eelderwolde ligt immers tegen de rand van de stad Groningen en men vreest dat het aantal crematies keldert als Dela en Algemeen Belang een nieuw crematorium aan het Hoendiep bouwen.

Volgens Re-Spectrum houdt Groningen op geen enkele wijze rekening met al bestaande crematoria in de omgeving, niet alleen in Eelderwolde, maar ook in Appingedam en Assen. Met het Dela-crematorium Hoendiep erbij zou de spoeling veel te dun worden.

Overcapaciteit

Volgens Re-Spectrum heeft een modern crematorium minimaal negenghonderd crematies per jaar nodig om rendabel te zijn. Groningen en Dela denken dat een crematorium al rendabel is met zo'n vijfhonderd crematies per jaar.

De advocaat van Re-Spectrum probeerde tijdens de zogenoemde bodemzaak over het bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep duidelijk te maken dat met Hoendiep erbij een enorme overcapaciteit van crematoria in de regio ontstaat van meer dan veertienhonderd crematies per jaar.

Volgens Re-Spectrum negeert Groningen die gegevens, omdat ze per se een eigen modern, crematorium in de stad wil hebben. En wat de gevolgen voor Eelderwolde of andere crematoria in de regio zijn kan Groningen niets schelen, betoogde de Re-Spectrum zegsman.

Drie miljoen leden

Evert de Niet van het Dela-crematorium gaf Re-Spectrum en de gemeente Tynaarlo tijdens de zitting flink lik op stuk. 'De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich in deze zaak erg opportunistisch opgesteld. De raadsleden wilden flink cashen met het terrein in Eelderwolde. Zij wisten in 2015 al van ons initiatief en daar hebben zij geen enkele rekening mee gehouden. Dela heeft ruim drie miljoen leden en behartigt de belangen van haar leden.

Re-Spectrum is een zuiver commercieel bedrijf dat een zo hoog mogelijk rendement wil realiseren. Eelderwolde zal echt niet failliet gaan als Hoendiep open gaat, maar de investeerders zullen niet zoveel rendement uit Eelderwolde krijgen als ze hadden verwacht en gehoopt', aldus De Niet als woordvoerder van initiatiefnemers Algemeen Belang en Dela.

De Raad van State beslist binnen zes weken over het Hoendiepplan. Maandag wordt duidelijk of de Raad van State het plan tot aan de uitspraak blokkeert, zodat Dela niet kan beginnen met de bouwvoorbereidingen.

Lees ook:

- 'Gemeente mag vergunning verlenen voor crematorium Hoendiep'

- 'Groningse crematiemarkt te klein voor nieuw crematorium Hoendiep'

- Raad van State buigt zich over bezwaren tegen crematorium