Annechien ten Have is Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019

Varkensboer Annechien ten Have uit Beerta is uitgeroepen tot 'Agrarisch Ondernemer van het jaar 2019.'

Dat gebeurde donderdagmiddag in Veenendaal.



De eervolle boerenonderscheiding wordt sinds 1995 uitgereikt door een grote agrarische uitgeverij. Ten Have was met vier andere boeren doorgedrongen tot de finale.



De onderscheiding werd uitgereikt door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voorgedragen



Ten Have en haar gezin hebben sinds vorig jaar een splinternieuwe stal waarin plaats is voor 4900 vleesvarkens en 600 zeugen. Ze produceren vers, duurzaam varkensvlees onder de merknaam 'Hamletz' voor de supermarkt.

Ten Have: 'Wij zijn voorgedragen door het ministerie van LNV. Daar zien ze ons kennelijk als een goed voorbeeld.



12.500 euro

Aan de onderscheiding is een bedrag verbonden van 12.500 euro. Ten Have won de juryprijs.

De publieksprijs ging naar een zorgboerderij in Kallenkote (Overijssel).