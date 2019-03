Gronings reisbureau getroffen door faillissement IJslandse vliegmaatschappij

Reisbureau BBI Travel uit Groningen is direct getroffen door het faillissement van de IJslandse vliegmaatschappij Wow Air.

BBI Travel heeft tientallen klanten in IJsland zitten die met Wow Air waren gevlogen. 'We zagen dit de laatste paar dagen al aankomen, dus we hebben hen al overgeboekt naar Icelandair voor hun terugvluchten', zegt Fred Falkena van BBI Travel tegen de NOS.

Vluchten richting IJsland

Ook de komende maanden zouden veel klanten van BBI met Wow Air naar IJsland vliegen. 'We zijn nu druk bezig om hen te benaderen en hen dan om te boeken. Dat kan dan soms met een overstap op Kopenhagen of vanaf luchthaven Düsseldorf in plaats van Schiphol', aldus Falkena.

'Het ziet ernaar uit dat we de meeste mensen op andere vluchten kunnen plaatsen. Er is nu natuurlijk een enorme run op Icelandair-vluchten en misschien gaan die nu ook meer vluchten aanbieden. Want IJsland blijft natuurlijk een populaire bestemming.'

Problemen

De budgetvliegmaatschappij had al een tijdje financiële problemen. Donderdag maakte het bedrijf bekend alle vluchten per direct te schrappen.

Wow Air was niet alleen populair voor vluchten naar IJsland, maar ook voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, met een tussenstop op Reykjavik.